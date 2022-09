Onepoint invite le Conseil d'administration d'Atos à reconsidérer sa décision

(Boursier.com) — Bien que le Conseil d'administration Atos ait décidé de ne pas donner suite à la lettre d'intention non-sollicitée émanant de Onepoint, le 27 septembre, Onepoint a rendue publique, le 29 septembre, les termes de la proposition écrite transmise au Président du Conseil d'administration d'Atos. Elle prévoit un rapprochement avec les activités Digital et Big Data et Sécurité dont Atos a annoncé la scission à ses actionnaires en 2023, une fois regroupées dans une entité dénommée Evidian.

Une offre de 4,2 MdsE

Le leader de la transformation technologique des entreprises et des acteurs publics -qui compte 14 implantations à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord ainsi qu'en Asie-Pacifique- a effectué une proposition d'achat de ces activités sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros au 31 décembre 2022, payé en numéraire.

30% détenus par Atos

"Afin de partager la création de valeur du nouvel ensemble", Onepoint dit avoir proposé à Atos de détenir jusqu'à 30% du capital du groupe combiné à l'issue du rapprochement.

Le financement de cette acquisition serait assuré au moyen d'une levée de fonds propres d'environ 2 MdsE arrangée par un fonds européen de premier plan, en complément d'instruments de dette existant à hauteur de 2,2 MdsE.

Afin de réaliser les investissements de transformation prévus dans le cadre du projet industriel, le nouveau groupe disposerait d'un volant de financement long terme de 500 millions d'euros pour compléter la part autofinancée. Le plan d'investissement serait d'environ 1 MdE sur 4 ans.

Un groupe 100.000 collaborateurs

Par ce rapprochement, la nouvelle entité compterait plus de 60.000 collaborateurs avec l'ambition, d'ici 5 ans, d'atteindre 100.000 collaborateurs. Au-delà de la création d'emplois, Onepoint vise pour la nouvelle entité un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, et une position de leader dans les domaines tels que la défense, la santé, l'énergie, la banque et les plateformes de services.

Ensemble, Onepoint et Evidian disposeraient d'une présence géographique complémentaire portée par des marchés clés, tels que le cloud, l'architecture, la data et la cybersécurité. L'entité combinée Evidian / Onepoint, couvrirait tous les champs des grandes transformations : du conseil à l'architecture d'entreprise, en passant par l'accompagnement au changement et la mise en oeuvre technologique. Elle garantirait à l'ensemble de ses clients un interlocuteur unique sur l'ensemble des expertises et capable de gérer de bout en bout des projets de grande envergure.

Atos gagnerait 1 an sur son plan de marche

Selon Onepoint, ce rapprochement favoriserait d'importantes synergies commerciales et industrielles, une accélération significative à l'international et une nouvelle dynamique impulsée au sein des équipes. Il s'inscrirait dans la stratégie des deux groupes, en permettant l'émergence d'un nouveau champion français indépendant et leader à l'international, tout en assurant un renforcement de la souveraineté numérique française et européenne, particulièrement critique dans le contexte économique et géopolitique actuel

Selon Onepoint, avec ce rapprochement, Atos pourrait gagner plus d'1 an sur son calendrier de réalisation, et se concentrer sur le retour à la croissance de ses activités historiques, reconnues pour leur excellence à travers le monde.

Au terme de son communiqué, Onepoint "invite le Conseil d'administration d'Atos à reconsidérer sa décision, en acceptant d'engager avec onepoint les discussions que ce projet justifie dans l'intérêt d'Atos et de ses parties prenantes".