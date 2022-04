One Expérience va changer de nom et prévoit un transfert de ses titres en cotation continue sur Euronext Growth

(Boursier.com) — One Experience change de nom pour Immo Blockchain avec l'ambition de devenir la première plateforme française d'investissements fonciers en "security tokens".

Spécialiste en gestion dynamique d'actifs fonciers, One Experience prend un nouveau tournant en adoptant la technologie Blockchain. Renommé Immo Blockchain, le groupe a l'ambition de mettre sur le marché de la Blockchain un portefeuille de 200 millions d'euros d'actifs immobiliers et réaffirme sa volonté d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires annuel à horizon 5 ans. Il est bien précisé qu'il s'agit ici d'une ambition et non d'un objectif ni une prévision.

Immo Blockchain va émettre des "security token" (jeton-valeur) avec pour sous-jacent des biens immobiliers d'habitation (co-living), de bureaux (flex office), événementiels et touristiques. Le groupe permettra ainsi aux détenteurs de cryptomonnaies de diversifier leurs investissements avec de l'actif immobilier, par nature à faible risque, et aux détenteurs de placements immobiliers de bénéficier des avantages de la Blockchain.

Dans cette dynamique d'innovation et d'accélération via la Blockchain, Immo Blockchain prévoit le transfert de ses titres en cotation continue sur Euronext Growth Paris dans le courant du 1er semestre.

Le changement de dénomination sociale du groupe sera proposé à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.