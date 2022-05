One Experience dans le co-living

(Boursier.com) — One Experience (prochainement Immo Blockchain), groupe d'hospitality, se lance dans le co-living. Face à l'afflux de nouveaux habitants dans les métropoles françaises, le co-living est un nouveau mode de vie en collectivité alliant espaces privatifs (chambre d'une superficie d'environ 15 m2, sdb, WC) et espaces partagés (salons, cuisine, potager, terrasse, salle de cinéma, etc.) auxquels s'ajoutent des services mutualisés (Internet, ménage, cours de sport, etc.). Organisés en grandes colocations de 6 à 20 chambres, les espaces sont conçus pour répondre aux enjeux d'évolution de l'immobilier résidentiel, de lutte contre la solitude en facilitant les interactions entre occupants, et simplifie l'accès au logement, indique le groupe. Les équipes de One Nest sourcent les actifs, organisent les travaux et exploitent les biens. Les acquisitions sont réalisées via un club d'investisseurs auquel une partie du capital des opérations sera proposée à l'acquisition via la blockchain, dès les prochains mois. One Nest souhaite se positionner rapidement comme un des premiers acteurs du co-living en France et prévoit la gestion de 100 ME d'actifs fonciers dédiés à cette activité à horizon 5 ans.