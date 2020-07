One Experience : 310 kE de perte d'exploitation en 2019

(Boursier.com) — One Experience, spécialiste en gestion dynamique d'actifs fonciers, affiche au 31 décembre 2019 un solide portefeuille d'actifs et des prestations en croissance. Fondé il y a 2 ans, le groupe fait preuve de succès et poursuit son développement via la valorisation de son patrimoine et l'organisation d'évènements pour le compte d'une clientèle principalement privée. One Experience est propriétaire d'un portefeuille d'actifs fonciers d'une valeur totale en progression à 10,2 millions d'euros au 31 décembre 2019 (8 ME à fin 2018). Le groupe a en effet procédé à l'acquisition de deux biens sur l'exercice 2019.

Le comptes consolidés de One Experience font ressortir un Ebitda proche de l'équilibre à -0,09 ME. En ligne avec le plan de développement du groupe, le résultat d'exploitation ressort à -0,31 ME.

Au bilan, One Experience affiche une situation financière solide avec des fonds propres en augmentation à 6,31 ME et un endettement financier de 3,01 ME.

Perspectives

Sur le nouvel exercice en cours, One Experience a étendu son offre de prestations évènementielles à l'exploitation de deux villas haut de gamme situées à Saint Tropez (Var). La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact limité sur ses activités, le groupe ayant davantage développé des prestations B2C qui sont notamment plus intenses en hiver et en été qu'au printemps.

One Experience poursuit son développement avec la volonté d'étoffer son offre sur mesure pour la clientèle privée et corporate, ainsi que son parc immobilier.