One Experience : 2,4 ME de CA pro forma

(Boursier.com) — One Experience, futur "Immo Blockchain", annonce pour 2021 un chiffre d'affaires pro forma de 2,4 ME, pour un Ebitda de 0,1 ME et un Ebit de -0,2 ME. La perte nette est de 0,3 ME, l'actif immobilisé de 13 ME et la trésorerie brute de 0,54 ME pro forma. Après 4 exercices complets d'activité, le groupe souhaite poursuivre le développement de son portefeuille d'actifs fonciers d'exception et lancer de nouvelles activités innovantes.

Afin d'atteindre ses objectifs, le groupe poursuit sa stratégie fondée à la fois sur la croissance organique ainsi que sur les opportunités de croissances externes. Le groupe a affiché son ambition de devenir la première plateforme française d'investissements fonciers en 'security tokens'. Par ailleurs, le groupe a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth Paris dans le courant du premier semestre.