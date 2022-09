Oncodesign : un modèle validé

(Boursier.com) — Le groupe pharmaceutique Servier et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d'Oncodesign spécialisée dans la médecine de précision, ont annoncé la levée de l'option de licence exclusive par Servier pour leur candidat-médicament inhibiteur de la cible kinase LRRK2 (Leucine-Rich-Repeat Kinase 2), issu de leur collaboration dans la maladie de Parkinson.

En mars 2019, Servier et Oncodesign ont conclu une collaboration de recherche et développement sur les inhibiteurs de la kinase LRRK2, issus de la plateforme Nanocyclix appartenant à OPM, comme agents thérapeutiques potentiels de la maladie de Parkinson. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise complémentaire de Servier et d'OPM en matière de maladies neurodégénératives et d'inhibiteurs de kinases. En juin 2021, les deux entreprises avaient annoncé la sélection d'un candidat-médicament préclinique. Servier anticipe le démarrage d'une étude Phase 1 chez des volontaires sains avant la fin de l'année 2022.

La levée de l'option déclenche le versement par Servier d'un paiement d'étape de 7 ME à OPM. Au total, Servier pourrait verser à OPM jusqu'à 320 ME en paiements d'étapes de 'R&D', réglementaires et commerciales, auxquels s'ajouteront des redevances éventuelles sur les futures ventes...

Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle pour OPM qui valide son modèle... Il y a seulement quelques jours, Servier avait d'ailleurs renouvelé son partenariat de recherche avec OPM, lui témoignant ainsi sa confiance". L'analyste vise un cours de 16,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.

Le titre cote 14,40 euros ce mercredi, en léger retrait de 0,4%.