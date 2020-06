Oncodesign : un analyste initie la couverture

(Boursier.com) — "En publiant un résultat net positif en 2019 avec un an d'avance sur ses objectifs, la société Oncodesign a validé la pertinence de son double modèle économique qui combine une activité traditionnelle de société de biotechnologie et une activité service pour le compte de tiers", explique Portzamparc dans une note.

L'activité Service a généré un CA de 21,1 ME en 2019 (+10,6%) et affiche un CAGR d'environ 25% sur les 3 dernières années, bien au dessus du marché. "Loin d'être à son pic, cette dynamique pourrait même s'accélérer dans les prochaines années" poursuit l'analyste : Sur la partie Biotech, la société a déjà signé un accord de licence de 320 ME en 2019 avec Servier et prévoit de signer un autre accord de licence important d'ici la fin d'année dans le domaine des maladies inflammatoires. La société attend des revenus de 10-15 ME sur cette activité en 2020. "Avec ces premiers résultats déjà prometteurs, nous pensons que la marge de progression d'Oncodesign reste encore importante et que la société dispose aujourd'hui d'une organisation et d'une structure suffisamment solide pour continuer à délivrer une croissance forte, solide et durable".

Portzamparc initie le suivi de la société avec un objectif de cours à 17,2 euros et une recommandation 'Acheter'.