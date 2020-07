Oncodesign : trésorerie disponible au 30 juin de 19,9 ME

Oncodesign : trésorerie disponible au 30 juin de 19,9 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La trésorerie disponible d'Oncodesign au 30 juin s'élevait à 19,9 ME, en très forte hausse de +50% par rapport au 30 juin 2019 (13,3 ME), tout en poursuivant les importants investissements en 'R&D' du groupe. En outre, cette trésorerie inclut le milestone de 1,0 ME versé par Servier, la subvention de GSK de 7,92 ME au titre de l'année 2020 (dernier paiement perçu en Janvier 2020), le crédit d'impôt recherche de l'année 2018 (3,5 ME non encaissés fin 2019 et régularisés en avril 2020), et celui de 2019 (3,2 ME habituellement perçus en fin d'année N+1). À noter enfin que ce niveau de trésorerie a été atteint sans intégrer, pour le moment, le Prêt Garanti par l'État (PGE).

Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2020, le 1er octobre 2020 (après bourse)

Prochaine réunion Investisseurs : évènement Investir - Direct Dirigeants à Paris, le mardi 6 octobre 2020.