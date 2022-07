Oncodesign : séparation de l'activité Biotech et projet d'OPA simplifiée

(Boursier.com) — Oncodesign annonce que, dans le cadre du projet de séparation de ses deux métiers Service et Biotech, le Conseil d'administration a approuvé la mise en oeuvre de la filialisation de son activité Biotech. Lors de sa réunion du 29 juin 2022, le Conseil d'administration a autorisé la signature du projet de Traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, avec la société Oncodesign Precision Medicine (OPM, filiale détenue à 100%), prévoyant qu'Oncodesign apporte à OPM l'ensemble des actifs et passifs liés à sa Business Unit (BU) Biotech (activité de développement de nouvelles molécules dédiées à la Médecine de précision et de nouvelles cibles identifiables grâce à l'Intelligence Artificielle), valorisée à 3,4 millions d'euros par le Cabinet Arthaud & Associés. La mission d'OPM restera la découverte de nouveaux traitements efficaces pour lutter contre les cancers et autres maladies sans solutions thérapeutiques efficaces actuellement disponibles. Pour cela OPM va s'appuyer sur les technologies Nanocyclix et Oncosniper ainsi que sur une approche technologique innovante liée à la radiothérapie systémique. Le projet de traité d'apport a été signé en date du 30 juin.

Cette filialisation s'inscrit dans le processus de séparation des activités au sein d'Oncodesign entrepris il y a plus de deux ans par la création des 3 BU (Service, Biotech et IA), et a pour objectif d'isoler les BU Biotech/IA de la BU Service, en vue d'augmenter la visibilité des activités de découverte de nouveaux produits thérapeutiques et diagnostiques sous la marque Oncodesign Precision Medicine (OPM) et les différencier de l'activité de Oncodesign Service (ODS), d'accélérer le développement des molécules thérapeutiques innovantes issues de la technologie propriétaire Nanocyclix et de la MRT (Radiothérapie systémique), basé sur la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, de séparer les deux périmètres d'activité pour des raisons de gestion et d'optimisation du suivi et du développement de la branche d'activité apportée, de permettre à terme une acquisition de l'activité Service, portée par Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, conseillé par Elyan Partners, et comprenant un réinvestissement de la part de Philippe Genne et des managers.

Chaque entité, leader sur son marché (Oncodesign leader dans les services liés à la Drug Discovery, OPM, biotech leader en médecine de précision), a atteint une taille critique et une renommée internationale lui permettant désormais d'agir de manière autonome dans des marchés en pleine évolution.

Les services de Drug Discovery, forts de 600 clients dans 33 pays et 210 collaborateurs à travers le monde, affichent une position de leader national, avec un ancrage unique en France.

Après des années de développements précliniques, les deux premiers candidats médicaments d'OPM devraient entrer en phase clinique cette année.

Les activités Biotech et Service font appel à des savoir-faire et à des compétences spécifiques et évoluent dans des environnements différents. Dotées de ressources financières propres et suffisantes, elles seront mieux armées pour affronter une concurrence internationale croissante, selon le groupe. Avec des structures opérationnelles, commerciales et juridiques déjà distinctes, les deux entités vont pouvoir se développer de façon autonome.

Philippe Genne, via la société PCG (holding patrimoniale), restera un actionnaire significatif des deux sociétés. Il fera partie du Conseil de Surveillance de la holding d'acquisition et sera le Président Directeur Général d'OPM, permettant ainsi de garantir une continuité stratégique sur cette activité.

Il est prévu que l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions soit réalisé au plus tard le 30 septembre 2022 et prenne effet, sur le plan comptable et fiscal, rétroactivement au 1er janvier 2022. Oncodesign conservera les activités de services de Drug Discovery (activité Service), tandis que la nouvelle société OPM recueillera les activités Biotech et IA. Les actions nouvelles émises en rémunération de l'apport partiel d'actif seront ensuite distribuées aux actionnaires d'Oncodesign sur la base d'une action OPM pour une action Oncodesign détenue. Cette Séparation emporterait un transfert de dette d'Oncodesign à OPM pour un montant de 4.138.308 euros ainsi que des disponibilités évaluées à 4.920.309 euros pour un total de bilan pro-forma s'élevant à 8.371.133 euros au 31/12/2021. Les activités apportées dans le cadre de la Séparation ont par ailleurs été valorisées par un expert indépendant désigné par le Conseil, le Cabinet Arthaud & Associés représenté par Olivier Arthaud, à hauteur de 3,4 millions d'euros.

Les titres d'Oncodesign (conservant l'activité Service) et ceux de la nouvelle société Biotech OPM seront cotés sur Euronext Growth.

Par ailleurs, Elyan Partners est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir auprès des principaux actionnaires d'Oncodesign, sous réserve de la réalisation définitive de la Séparation et de l'absence d'évènements susceptibles d'affecter durablement la continuité de l'exploitation d'Oncodesign, un bloc de contrôle représentant à date 52,17% du capital d'Oncodesign, étant précisé qu'il est prévu que la société PCG (holding patrimoniale de Philippe Genne) et certains membres du Comex réinvestissent dans la structure d'acquisition. Sous réserve de l'acquisition du Bloc de Contrôle et de l'absence d'évènements susceptibles d'affecter durablement la continuité de l'exploitation d'Oncodesign, Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP déposerait à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée (ou OPAS) soumise à la conformité de l'AMF et portant sur le solde des titres émis par Oncodesign au même prix que celui retenu dans le cadre de l'acquisition du Bloc de Contrôle, soit 14,41 euros par action, sous réserve d'un audit des comptes pro-forma au 31 mai 2022 (soit les comptes d'Oncodesign sans la BU Biotech/IA) et d'un audit des flux intervenus entre les activités Service et Biotech entre le 31 mai 2022 et la réalisation de la cession du Bloc de Contrôle. Le cabinet BM&A serait, sous réserve du droit d'opposition de l'AMF, nommé en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.

Le prix par action valorise 100% du capital d'Oncodesign (hors activité Biotech/IA) à environ 100 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

La signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition du Bloc de Contrôle par Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP ne pourra intervenir qu'à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel d'Oncodesign. Si les conditions sont réunies à la clôture de l'OPAS, l'initiateur mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions Oncodesign non apportées à l'offre.

Le Conseil d'administration d'Oncodesign a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du Conseil d'administration sur l'OPAS qui sera émis après réception de l'avis de l'expert indépendant en charge d'attester de l'équité de l'OPAS et du retrait obligatoire éventuel subséquent, ainsi que de l'avis des instances représentatives du personnel.