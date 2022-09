Oncodesign : sans impact

(Boursier.com) — Oncodesign reste stable sur les 14,40 euros ce vendredi, alors que le CA semestriel du groupe est ressorti à 16,8 ME, principalement porté par la forte croissance organique du Service avec un CA externe à 16,2 ME (+28%) et un carnet de commandes de 17,8 ME (+14%).

La direction souligne la stabilité des revenus et des produits d'exploitation à 19,3 ME (+5%). Le résultat d'exploitation ressort lui en baisse à -1,8 ME, en raison de la hausse généralisée des consommables liée au contexte économique mondial répercutée par les sous-traitantes et fournisseurs (+ 2 ME de coûts soit +23% d'achats consommés). La trésorerie est de 23 ME au 30 Juin 2022. Portzamparc parle d'une publication "en deçà de ses attentes mais sans impact sur le cours de bourse suite à l'OPA d'Eylan".