Oncodesign s'organise en Business Units indépendantes

(Boursier.com) — La croissance des activités de Service, d'une part, et l'émergence d'un portefeuille plus mature, avec des candidats médicaments en propre ou en partenariat, d'autre part, ont conduit Oncodesign à reconsidérer l'organisation du Groupe en Business Units (BU).

Jusqu'à présent, l'organisation d'Oncodesign reposait sur l'intégration des ressources et des compétences selon 3 axes d'innovation stratégique, fondateurs de sa plateforme de médecine de précision, à savoir Expérimentation, Découverte et Étude. Corollaire de cette approche, le Groupe enregistrait trois types de flux économiques, Service, Partenariat et Licensing, faisant ressortir un business modèle hybride. Cependant, la qualité et le potentiel de croissance de chacun des actifs conduisent à la mise en place d'une nouvelle organisation en BU : Service, Biotech.

Cette organisation, entrée en vigueur début 2020, vise à apporter une meilleure lisibilité de l'activité du Groupe aux collaborateurs, clients, partenaires et investisseurs. Chacune des BU se voit doter d'objectifs et de ressources propres , explique le management d'Oncodesign.

Par ailleurs, une 3e BU Intelligence Artificielle sera créée en cours d'année 2020. Elle aura pour objectif de soutenir le développement de la "Drug Discovery" de demain. Son directeur est en cours de recrutement.

Pour finaliser cette nouvelle organisation, Oncodesign prendra possession d'un nouveau bâtiment, en décembre 2020, qui accueillera notamment le management et les BU Biotech et IA. Les travaux ont débuté en novembre dernier à côté du centre de recherche dijonnais du groupe.