Oncodesign : résultats semestriels proches de l'équilibre

(Boursier.com) — Grâce à la bonne maîtrise des charges d'exploitation, en baisse de 1,1 ME (-6%) au premier semestre 2020, Oncodesign a dégagé un résultat d'exploitation de -320 KE (+0,51 ME un an plus tôt). Le résultat net consolidé reste à l'équilibre (+ 40 KE) malgré un résultat financier en dégradation sous l'effet des variations des taux de change (US$) pour 125 KE. De plus, le retraitement des écarts d'acquisition, consécutif au sell and lease-back du bâtiment des Ulis, permet de constater un produit de 500 KE dans les comptes consolidés.

Les charges d'exploitation de 18,42 ME diminuent sous l'effet de la réduction des charges variables, telles que les achats de prestations externes de sous-traitance et les déplacements professionnels du fait de la pandémie. Les charges de personnel stables à 9,2 MEUR (+1,3%) s'expliquent par la décision, prise en début d'année compte tenu des premiers effets de la crise sur l'économie, de geler toutes les hausses de salaire intervenant traditionnellement à cette période. En revanche, il convient de noter le plein effet de la présence sur le 1er semestre des recrutements réalisés au S2 2019, soit 9 personnes.

Les investissements en Recherche et Développement représentent 5,41 ME au premier semestre 2020, contre 4 ME au 30 juin 2019. Cette accélération des dépenses (+35%) est principalement liée à la phase préclinique règlementaire du programme RIPK2, intégralement financée par Oncodesign.

Oncodesign ambitionne toujours d'amener 3 produits en phase cliniques d'ici 2023.