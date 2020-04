Oncodesign : résultats 2019 bénéficiaires et perspectives maintenues

(Boursier.com) — Oncodesign a dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation positif de 0,7 ME, contre une perte de 3,8 ME en 2018. Les dépenses de R&D sont en baisse de 8% à 11 ME en 2019. La reprise de l'écart d'acquisition du Centre de Recherche des Ulis contribue à hauteur de 1 ME (0,8 ME en 2018) au résultat net 2019 qui s'établit à 1,6 ME contre une perte de 3,1 ME en 2018.

Début avril 2020, la position de cash ressortait à 15,2 ME avant intégration du CIR 2018 France, toujours attendu courant avril 2020 pour un montant de 3,5 ME.

Oncodesign annonce que sa nouvelle organisation mise en place en début d'année, le bon déploiement du plan de continuité et le niveau actuel de trésorerie permettent de limiter les impacts liés à la pandémie de Covid-19, à ce jour, et de garantir la continuité de l'activité sur les prochains mois.

"Pour le moment la crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur les activités du groupe mais il est difficile, en l'état actuel, d'estimer son impact final sur le carnet de commandes, le chiffre d'affaires et l'activité des laboratoires. En fonction de sa durée, elle pourrait remettre en cause les perspectives économiques pour l'année en cours, en particulier l'activité de service liée à celle des différents acteurs de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, à l'instar de l'ensemble de l'économie mondiale. Dans ces conditions et à ce jour, pour 2020, nous maintenons notre objectif de 40 ME de chiffre d'affaires et la rentabilité nette positive annoncée il y a 4 ans, au bénéfice du business model hybride", commente la direction.