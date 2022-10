Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce son entrée en bourse par cotation directe sur Euronext Access + Paris

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : MLOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce son inscription sur Euronext Access + Paris par cotation directe le 5 octobre 2022.

La mission d'Oncodesign Precision Medicine est la découverte de traitements efficaces contre les cancers résistants et avancés. Il s'agit d'une entreprise biopharmaceutique innovante, spécialisée en médecine de précision, capable de découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques et diagnostiques, de développer de nouvelles technologies et de soutenir le développement clinique de ses composés.

Cette cotation va permettre à OPM, issue du transfert des actifs Biotech et IA d'Oncodesign SA de travailler sur l'identification et la validation de cibles, ainsi que le développement de molécules, contre les cancers résistants et métastatiques. OPM est totalement indépendante d'Oncodesign SA.

Modalités de l'opération :

-Code ISIN : FR001400CM63

-Mnémonique : MLOPM

-Place de cotation : Euronext Paris

-Marché : Euronext Access +

-Nombre de titres : 6.851.417

-Date de la première cotation : 5 octobre 2022

-Prix de référence de l'action le 5 octobre 2022 à l'ouverture des marchés : 0,817 euro.

Pour rappel, chaque actionnaire d'Oncodesign recevra une action OPM pour une action Oncodesign détenue à la clôture des marchés le 4 octobre 2022. Aucune action nouvelle ne sera émise dans le cadre de l'admission des actions OPM sur Euronext Access+.

Il est rappelé qu'Euronext Paris S.A. a autorisé, en date du 26 septembre 2022, la cotation sur Euronext Access + Paris des actions ordinaires de la société OPM, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de l'attribution d'actions OPM aux actionnaires d'Oncodesign.

Un résumé des conséquences fiscales susceptibles de s'appliquer aux actionnaires Oncodesign résidant en France à raison de la distribution figure au paragraphe 21.8 du document d'information établi par OPM dans le cadre de sa cotation sur Euronext Access + Paris.

Les actionnaires doivent s'assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur cas particulier. Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence...