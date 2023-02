Oncodesign Precision Medicine : entrée en Phase I de l'inhibiteur de RIPK2 ODS-101

(Boursier.com) — L 'entreprise biopharmaceutique Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce l'entrée en clinique de son candidat médicament ODS-101 avec le dosage du premier sujet dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1 sur volontaires sains.

"C'est une étape très importante pour Oncodesign Precision Medicine. Après l'entrée en clinique de notre premier candidat-médicament contre la maladie de Parkinson en partenariat avec Servier en septembre dernier, c'est au tour de ODS-101 de faire son entrée en clinique. Cette molécule est issue de notre technologie Nanocyclix. Notre stratégie est de financer le développement nous-même jusqu'à la preuve du concept clinique en Phase 2a en 2024. Auparavant, on déterminera l'indication clinique la plus adaptée dans la poursuite de cette phase I et enfin, nous rechercherons un partenaire pharmaceutique pour la suite", commente. Philippe Genne, Président Directeur Général d'OPM, qui conclut : "Nous avons déjà démontré que nous avons la capacité à signer ce type de partenariat pharmaceutique international, de nombreux contacts ont déjà été établis depuis la sélection de ODS-101".

L'étude clinique "First-in-human" annoncée est une étude sur volontaires sains, randomisée, en double-aveugle, contrôlée avec un placebo, et dont le design comporte une phase d'administration simple (SAD), une phase d'administration multiple (MAD) afin d'étudier la sécurité, la tolérabilité, le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique de ODS-101. Cette Phase 1 inclus également l'étude de l'effet nourriture et l'étude de l'effet genre afin de préparer au mieux le futur développement clinique de la molécule.