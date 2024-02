Oncodesign Precision Medicine annonce le résultat de son augmentation de capital d'un montant d'environ 2 ME

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine (OPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce le résultat de son augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires pour un montant d'environ 2 ME.

Philippe Genne, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine, a déclaré : "Dans le contexte boursier actuel, je regrette l'absence de prise de risque des investisseurs institutionnels, toujours en pleine hibernation. Je me réjouis cependant de cette augmentation de capital, qui reflète la confiance continue de nos investisseurs privés individuels dans notre stratégie de développement clinique et le potentiel de notre portefeuille de molécules. Notre parcours depuis l'introduction en Bourse et notre première levée de fonds en 2022, a été marqué par de nombreux franchissements d'étapes, notamment l'entrée en clinique et le développement rapide d'OPM-101. Nous avons ainsi honoré nos engagements, en respectant les échéances annoncées. Cette nouvelle levée nous offre des moyens supplémentaires pour assurer le développement de nos programmes cliniques, en particulier OPM-101, notre candidat phare. Nous remercions chaleureusement nos investisseurs historiques privés et tous ceux qui nous rejoignent pour leur contribution précieuse dans notre combat contre les maladies à très fort besoin médical."

Karine Lignel, Directrice Générale Déléguée d'Oncodesign Precision Medicine, ajoute : "Nous avons fait le choix, en 2022, de nous coter en Bourse afin de permettre à nos actionnaires de bénéficier à nos côtés de la création de valeur générée par la partie Biotech, après l'opération réalisée sur Oncodesign Services, qui a permis à ses actionnaires de réaliser l'une des plus belles plus-values boursières de ces dernière années dans le secteur de la Santé. Les actionnaires individuels nous ont, une fois de plus, exprimé leur confiance, et nous les en remercions vivement. Ensemble, nous ambitionnons de faire grandir Oncodesign Precision Medicine qui présente d'ores et déjà deux molécules en clinique et suit son plan de développement. Le manque de répondant des actionnaires institutionnels, en dehors de ceux qui ont participé à cette opération, sur notre créneau de valorisation et de développement peut être conjoncturel, il n'en demeure pas moins qu'il est très délétère pour le secteur."

Résultat de l'Offre

Au travers du délai de priorité, du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme pris dans leur ensemble, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande de 1.184.027 Actions Nouvelles, soit une demande globale d'environ 1,56 ME.

L'Offre a été souscrite au prix ferme de 1,32 euro par Action Nouvelle et la demande s'est décomposée comme suit :

-Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires existants de la société a porté sur un total d'environ 0,9 ME, correspondant à 644.516 Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible et réductible, soit environ 42,6% des Actions Nouvelles allouées ;

-La demande exprimée dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme a porté sur 539 511 Actions Nouvelles, représentant environ 0,7 ME, soit environ 35,7% des Actions Nouvelles allouées.

Pour rappel, l'opération bénéficiait, préalablement à son lancement, d'engagements de souscription et de garantie garantissant 75,04% du montant de l'Offre (hors exercice de la Clause d'Extension).

Les garants sont appelés à hauteur de 25,48% de leur engagement pour permettre la souscription de l'augmentation de capital à hauteur de 75%, soit environ 2 ME. Ainsi, 327.337 Actions Nouvelles ont été allouées au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de garantie, soit environ 21,7% des Actions Nouvelles allouées.

L'augmentation de capital, d'un montant brut total d'environ 2 ME, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 1.511.364 Actions Nouvelles.