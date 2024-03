Oncodesign PM obtient une aide financière pour le programme ANIMUS

(Boursier.com) — Oncodesign PM a reçu la notification d'attribution de l'aide financière du fonds d'Aide au Développement Deep Tech.

L'aide est octroyée sous la forme d'une combinaison de subventions et d'avance récupérable pour financer des dépenses de R&D. Ce soutien est financé par l'Etat sur fonds issus du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA4) ou du Fonds pour l'Innovation et l'Industrie (FII) et a pour objectif de financer les phases de recherche et développement d'une innovation de rupture, avant son lancement industriel et commercial.

Le programme ANIMUS (Ai-boosted NanocyclIx platforM drUg diScovery) est basé sur le développement de méthodes propriétaires utilisant l'Intelligence Artificielle pour l'accélération de l'optimisation des molécules issues de notre technologie Nanocyclix, pour sélectionner plus rapidement des candidats médicaments. Le programme ANIMUS est exclusivement porté par OPM. L'objectif principal d'ANIMUS est de développer des technologies propriétaires pour améliorer l'efficacité du processus de découverte de médicaments chez OPM, à partir de la technologie Nanocyclix. Cela implique le développement d'approches IA permettant d'une part de systématiser l'optimisation de tous les paramètres à chaque cycle de DMTA afin de réduire le nombre total de cycles nécessaires à l'identification de candidats médicaments et, d'autre part, d'utiliser la conception générative de molécules NCX pour évaluer un très grand nombre de molécules in silico dans l'étape de conception.

Le Fonds d'Aide au Développement Deep Tech a attribué au programme ANIMUS un financement de 745 kE pour un coût total du projet de 1,49 ME pour une durée de projet de 36 mois.