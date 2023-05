Oncodesign PM : nomination au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Oncodesign PM (OPM) a tenu son Assemblée Générale Mixte le 30 mai. L'entreprise annonce la nomination de Florence Dupré comme administratrice de son Conseil d'Administration. Mme Florence Dupré bénéficie de plus de 28 ans d'expérience dans le domaine d'activité.

"Je me réjouis du déroulé de la première Assemblée Générale Mixte d'OPM depuis son introduction en Bourse en octobre 2022. C'est une période importante de l'année où la Direction, le Conseil d'Administration et nos actionnaires se réunissent et prennent des décisions qui vont orienter nos futurs projets de développement. Je suis également particulièrement ravie de l'arrivée de Florence Dupré au sein de notre Conseil d'Administration. Dirigeante expérimentée au coeur de l'écosystème de la Santé en France, elle représente un véritable atout pour notre équipe et pour la Société, notamment pour accompagner notre politique RSE", commente Karine Lignel, Directrice Générale Déléguée et COO.