Oncodesign PM : le projet COMETE obtient une subvention de 7,8 ME auprès du Feder

(Boursier.com) — Oncodesign PM (OPM) a reçu la notification d'attribution de l'aide financière du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre du programme Feder-FSE+ Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027, destiné à soutenir les projets de recherche collaboratifs dans les domaines de la stratégie de spécialisation intelligente. L'objectif est d'améliorer la recherche et l'innovation.

Le Feder attribue au projet COMETE (moleCular radiOtherapy for METastatic Colorectal and gastric cancErs) une subvention d'un montant maximum total de 7,8 millions d'euros (pour un coût total du projet de 9,2 ME) soit environ 75% du montant éligible, dont 2,1 ME pour OPM, sur une période de 5 ans. Cette subvention contribuera à l'avancement dans la recherche et le développement d'un portefeuille de molécules de radiothéranostiques jusqu'au stade pré-clinique. Les molécules de radiothérapie interne vectorisées (RIV) seront développées pour traiter les cancers avancés digestifs et leurs compagnons diagnostique seront développés pour le diagnostic et le suivi de ces mêmes patients avant et après traitement par RIV. Cette contribution du FEDER au programme COMETE renforce ainsi la position d'Oncodesign Precision Medicine en tant qu'acteur majeur du secteur de la biotechnologie dans des indications à fort besoin médical.

Ce projet, qui sera développé en Région Bourgogne Franche-Comté, s'intègre dans une dynamique régionale forte en faveur du développement des biotechnologies et de la médecine de précision.

Rappelons que le programme COMETE répond à l'appel à projet régional Feder-FSE+. Il porte sur le développement d'un portefeuille de molécules de radiothéranostiques pour le traitement de cancers avancés digestifs. Le projet a pour but de développer un candidat radiothéranostique jusqu'aux études de dosimétrie pré-clinique. Le projet COMETE est porté par OPM ainsi que par le centre de lutte contre le cancer (CGFL) et par l'Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB, UMR CNRS 6302), tous basés à Dijon.

Feder est l'un des principaux programmes de financements européens de l'Union Européenne visant à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale entre les régions. L'objectif central du Feder est de renforcer la compétitivité et la cohésion des régions européennes.