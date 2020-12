Oncodesign : ouvre son capital à tous les salariés

Oncodesign : ouvre son capital à tous les salariés









(Boursier.com) — Le groupe biopharmaceutique Oncodesign lance une nouvelle opération d'actionnariat pour les salariés du Groupe. Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'augmentation de capital menée par les membres du Comité Exécutif en septembre dernier. Elle vise à soutenir l'engagement de l'ensemble des salariés de l'entreprise .

A l'occasion des 25 ans du Groupe, des actions gratuites seront attribuées à chacun des salariés d'Oncodesign, sous réserve d'une ancienneté de 1 an en continu dans l'entreprise. Oncodesign impose également une obligation de présence à la date d'attribution et un obligation de détention des titres pendant 1 an.

Ces actions seront placées dans le FCPE Oncodesign créé dans le cadre du PEE Oncodesign.

Dispositif réservé à 20 salariés

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a également décidé de procéder à un plan d'achats d'actions, associé à l'attribution gratuite d'actions et options de souscription d'actions, dans le cadre de la mise en place au sein de la Société du plan de fidélisation à long terme de 20 salariés, identifiés comme salariés clés du succès du plan d'affaires 2020-2025 . Ce plan d'achats d'actions Oncodesign porte sur un montant maximum de 150 kE par voie de rachat d'actions sur le marché. Le prix de souscription des actions est fixé à 10,65 euros.