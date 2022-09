Oncodesign : OPM et Servier vont collaborer dans le traitement du cancer du pancréas

(Boursier.com) — Le groupe pharmaceutique Servier et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d'Oncodesign, ont conclu un accord de recherche collaborative, nommé "STarT Pancreas", pour l'identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques visant le développement de nouveaux traitements de l'adénocarcinome canalaire du pancréas (PDAC).

D'une durée de 3 ans, l'accord entre Oncodesign Precision Medicine et Servier prévoit deux étapes :

- le co-développement initial qui permettra l'identification de cibles à partir de la génération de données s'appuyant sur l'essai clinique OncoSNIPE ;

- une validation expérimentale des découvertes issues de l'intelligence artificielle ;

Servier bénéficie de l'option d'enclencher seul, ou dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Oncodesign Precision Medicine, un programme de découverte de médicament(s) pour chacune des cibles sélectionnées par Servier.

Selon les termes de l'accord, Servier et OPM (au travers de son programme OncoSNIPE) seront en charge des activités de recherche clinique. Servier assurera le financement des frais de recherche associés. Le financement du programme d'identification des cibles sera assuré par OPM et Servier.

Servier dispose d'une option exclusive de licence exclusive mondiale sur les résultats du programme, exerçable dès l'identification des cibles. Si Servier n'exerce pas l'option, OPM récupère une option exclusive sur licence exclusive sur certaines catégories de cibles. OPM recevra un paiement initial de 0,5 million d'euro et un second paiement de 0,5 ME, au plus tard au 31 décembre 2024, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs, ainsi que d'autres paiements d'étapes jusqu'à la validation de l'entrée en Phase 1 du (des) candidat(s)-médicament(s).

Rappelons que le cancer du pancréas est considéré comme l'un des cancers les plus difficiles à traiter efficacement, en raison de ses symptômes insidieux et de son degré élevé de malignité entraînant un taux élevé de mortalité. En 2018 en France, le cancer du pancréas était le 9ème cancer le plus fréquent chez l'homme et le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme. On estime à 14 184 le nombre de nouveaux cas en France par an. Les besoins de traitements sont importants, car l'incidence du cancer du pancréas augmente d'année en année.