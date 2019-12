Oncodesign : ODS-101 entre en développement préclinique réglementaire

(Boursier.com) — Oncodesign a annoncé la sélection de son candidat-médicament First-in-Class, inhibiteur de la kinase RIPK2 (ODS-101) pour les maladies auto-immunes et inflammatoires.

Découvert et sélectionné grâce à la plateforme technologique propriétaire d'Oncodesign, ODS-101 a rempli tous les critères requis pour être sélectionné comme candidat-médicament au cours des six derniers mois, y compris une étude de toxicologie orale de deux semaines chez le rat et une évaluation dans des modèles pharmacologiques.

Oncodesign précise que son candidat médicament est bien toléré, et présente des résultats d'efficacité dose-dépendants prometteurs dans différents modèles de colite. D'autres études sont encore en cours ou prévues et Oncodesign envisage le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique dès 2021.