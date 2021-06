Oncodesign : nouvelle corde

(Boursier.com) — Oncodesign grimpe de 5,6% à 11,55 euros, alors que le groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision a annoncé un accord de collaboration stratégique avec la société Covalab, spécialisée dans le développement et la production d'anticorps à façon, avec une bibliothèque unique de "nanobodies", CheMatech, leader européen de la conception, synthèse et fourniture d'agents chélateurs, et ABX-CRO, spécialisée dans le développement préclinique et clinique de radiopharmaceutiques en oncologie.

"Oncodesign ajoute une nouvelle corde à son arc, avec cette fois-ci l'ambition de se positionner en pionner sur le marché émergent de la radiothérapie vectorisée. Ce marché pourrait représenter 8 Md$ d'ici 2025" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 16,40 euros...