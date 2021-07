Oncodesign : nomination d'Aline Aubertin en qualité d'administratrice indépendante du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Oncodesign annonce aujourd'hui le renforcement de son Conseil d'Administration avec la nomination d'Aline Aubertin en qualité de nouvelle administratrice indépendante. Sa nomination a été approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021.

"Nous sommes honorés d'accueillir Aline au sein de notre Conseil d'Administration. Sa solide expertise notamment dans le domaine du business développement international au sein de grands groupes internationaux dans le domaine des sciences de la vie, sera un atout majeur pour nous accompagner dans le développement d'Oncodesign" a déclaré Philippe Genne, Fondateur, Président et Directeur Général d'Oncodesign. "Aline remplace Karine Lignel qui a accompagné l'entreprise avec beaucoup d'engagement depuis 2008 au travers de son rôle d'administrateur représentant son institution CM-CIC, investisseur historique d'Oncodesign. Nous la remercions pour sa précieuse collaboration tout au long de ces années qui ont été déterminantes pour le développement d'Oncodesign."

Aline Aubertin, administratrice d'Oncodesign déclare : "Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration d'Oncodesign, société biopharmaceutique qui se distingue parmi les sociétés biotech, par sa plateforme technologique unique en médecine de précision. Philippe Genne, l'équipe dirigeante et les membres du Conseil d'administration sont engagés, enthousiastes et particulièrement animés par la même mission : découvrir des thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutique. Je me réjouis de les rejoindre pour les accompagner au mieux dans le développement de cette entreprise unique, ambitieuse et passionnante au service des patients."