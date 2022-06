Oncodesign : modification de la date d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Le groupe biopharmaceutique Oncodesign informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 30 juin, à 9h30 à Dijon, et non plus le 29 juin comme précédemment annoncé.

La société met par ailleurs à disposition des actionnaires les documents préparatoires à l'Assemblée générale. Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site d'Oncodesign dans la rubrique Investisseurs/ Documentation/ Assemblées Générales.