Oncodesign : le résultat net quasi à équilibre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 du Groupe s'établit à 31,3 ME, une hausse de +23% par rapport à 2020 porté par la croissance du chiffre d'affaires de la BU Service qui progresse de +31% à 27,6 ME et par le chiffre d'affaires Biotech qui s'établit à 3,7 ME dont notamment les 2 ME du milestone obtenu pour la sélection du candidat médicaments inhibiteur de LRRK2.

Les autres revenus et produits d'exploitation, représentent 4,9 ME contre 13 ME en 2020 avec la subvention de 8 ME de GSK, principalement constitués du Crédit d'Impôt Recherche (4 ME en 2021 soit 1 ME de plus qu'en 2020 grâce à l'accroissement des clients Nord-Américains et Asiatique dans le CA de la BU Service).

Les investissements en Recherche et Développement représentent 7,4 ME en 2021, contre 10,8 ME en 2020. Ces dépenses sont liées au développement de notre candidat médicament ODS-101, principalement pour les étapes de développement

réglementaires qui préparent l'entrée en phase I volontaires sains en 2022. Ces travaux ont été en grande partie externalisés auprès de prestataires spécialisés.

La forte hausse du chiffre d'affaires et la maîtrise de toutes les dépenses, permet d'atteindre un résultat d'exploitation de - 0,9 ME, en baisse de 2,4 ME par rapport à 2020, "ce qui prouve la forte dynamique permettant de compenser en grande partie la fin de la subvention GSK de 8 ME", se félicite le groupe.

De ce fait, le résultat net s'établit à -0,3 ME. La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 s'élevait à 25 ME.