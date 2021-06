Oncodesign lance sa nouvelle offre de service DRIVE-MRT en partenariat avec Covalab, CheMatech et ABX-CRO

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oncodesign , groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui un accord de collaboration stratégique avec la société Covalab, spécialisée dans le développement et la production d'anticorps à façon, avec une bibliothèque unique de "nanobodies", CheMatech, leader européen de la conception, synthèse et fourniture d'agents chélateurs, et ABX-CRO, spécialisée dans le développement préclinique et clinique de radiopharmaceutiques en oncologie.

Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d'Oncodesign, déclare : "Dans le cadre de notre logique de développement sur le marché du service de la " Drug Discovery " et à l'instar de notre première offre DRIVE-SM, spécifique des petites molécules chimiques, nous nous affichons en champion à ce moment précis au sein de ce nouveau segment de marché émergeant où nous pouvons nous appuyer sur une expérience de plus de 10 ans sur les radiopharmaceutiques acquise notamment avec les Radiotraceurs et PharmImage. Nous sommes heureux de nous allier à ces partenaires de tout premier plan afin de proposer cette nouvelle offre de service, un moteur de découverte de médicaments pour la recherche translationnelle, de la préclinique à la clinique, au service des nombreux clients du secteur radiopharmaceutique. Historiquement, Oncodesign a fourni des programmes innovants de découverte de médicaments pour le compte de clients tiers - ce partenariat ouvre un nouveau chapitre pour notre offre DRIVE et pour l'industrie radiopharmaceutique."

Fabrice Viviani, Directeur Général et Directeur de la Business Unit Service d'Oncodesign, ajoute : "Nous sommes tout particulièrement ravis de nous associer à Covalab, CheMatech et ABX-CRO, des acteurs importants et reconnus dans la découverte et conception de nouveaux médicaments innovants en médecine de précision. C'est en unissant nos forces et expertises que nous pouvons proposer aujourd'hui l'offre DRIVE-MRT, unique et totalement intégrée allant de la découverte de la cible, la génération de vecteurs radiopharmaceutiques jusqu'à leur développement clinique en oncologie."