Oncodesign : La trésorerie était de 23 ME au 30 Juin

(Boursier.com) — Le CA semestriel du Groupe Oncodesign ressort à 16,8 ME, principalement porté par la forte croissance organique du Service avec un CA externe à 16,2 ME (+28%) et un carnet de commandes de 17,8 ME (+14%). La direction souligne la stabilité des revenus et des produits d'exploitation à 19,3 ME (+5%). Le résultat d'exploitation ressort lui en baisse à -1,8 ME, en raison de la hausse généralisée des consommables liée au contexte économique mondial répercutée par les sous-traitantes et fournisseurs (+ 2 ME de coûts soit +23% d'achats consommés)

La trésorerie est de 23 ME au 30 Juin 2022.

Philippe GENNE, Président-Directeur Général d'Oncodesign, déclare : "Sur sa lancée des années précédentes, Oncodesign poursuit son développement et s'apprête à franchir un nouveau cap de croissance malgré un contexte international très difficile et une implication importante des équipes de direction dans un processus éprouvant de cession de l'activité de Service et la création d'une nouvelle entité Biotech/IA. Le premier semestre 2022 nous permet d'atteindre près de 20 ME de revenus avec une stabilité des produits d'exploitation. Ces revenus reposent essentiellement sur la croissance organique du Service qui enregistre une hausse de +28% à plus de 16,2 ME avec un EBITDA de 2,4 ME en croissance de +36%. Cependant, Oncodesign Groupe n'échappe pas au contexte économique mondial et subit les hausses des coûts des matières premières et de l'énergie dégradant notre résultat d'exploitation. Par ailleurs, dans le contexte spécifique de la transaction en cours, nous avons enregistré des provisions d'un montant de 4,7 ME au titre des charges exceptionnelles et qui ont un impact direct sur le résultat net de la société qui s'établit à -6 ME. Devant l'ampleur et les conséquences imprévisibles de cette crise internationale en terme économique, la pertinence de notre stratégie visant à réorganiser nos activités stratégiques en les renforçant solidement d'un point de vue capitalistique sera gagnante à terme."

Arnaud LAFFORGUE, Directeur Financier d'Oncodesign, ajoute : "Le carnet de commandes signé au premier semestre nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 20 ME de stock à produire, et ainsi d'être confiant quant à la croissance de notre chiffre d'affaires pour 2022 et les prochaines années."