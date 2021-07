Oncodesign : La position de trésorerie est de 27 ME au 30 juin

Oncodesign : La position de trésorerie est de 27 ME au 30 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oncodesign annonce un chiffre d'affaires groupe semestriel en hausse de +33% à 15,8 ME et un carnet de commandes en hausse à 15,5 ME (+33%). Les produits et revenus d'exploitation sont de 18,2 ME, au même niveau qu'en 2020, alors que la subvention de GSK n'est plus perçue depuis cette année.

La direction rappelle le succès pour le programme LRRK2, avec le paiement d'un milestone de 2 ME à Oncodesign suite au choix du candidat médicament par les laboratoires Servier.

La position de trésorerie est de 27 ME au 30 juin 2021.