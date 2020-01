Oncodesign : forte croissance du chiffre d'affaires 2019

(Boursier.com) — Le groupe biopharmaceutique Oncodesign, spécialisé en médecine de précision, annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires 2019. Il est en hausse de +33% à 26,7 millions d'euros, porté par le partenariat avec Servier concernant LRRK2 et le développement organique de l'activité Service.

Pour la 3eannée consécutive, nos revenus d'exploitation sont en forte progression avec une hausse de +18% au cours de cet exercice à 38,7 ME. Nous anticipons pour l'exercice écoulé un résultat net positif, soit avec une année d'avance sur nos objectifs. Nous réaffirmons par ailleurs notre confiance dans l'atteinte de notre objectif de réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de 40 ME dont 25 à 30 ME en Service , indique Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d'Oncodesign. Cette performance financière est un véritable tour de force car nous avons atteint en parallèle nos objectifs stratégiques avec succès : la sélection d'un premier candidat médicament, inhibiteur first-in-class de la kinase RIPK2 et la signature d'un partenariat très prometteur avec les laboratoires Servier pour la sélection d'un candidat-médicament inhibiteur de la kinase LRRK2 dans la maladie de Parkinson. Enfin, nous sommes parvenus à maintenir un niveau de trésorerie élevé tout en poursuivant d'importants investissements de R&D représentant 30% de notre chiffre d'affaires .

Trésorerie

La trésorerie disponible au 31 décembre 2019 s'est établie à 7 ME, hors Crédit d'Impôt Recherche 2018. A titre de comparaison, la trésorerie disponible au 31 décembre 2018 hors CIR ressortait à 6,8 ME. Après intégration pro forma des 3,6 ME à recevoir au titre du CIR de l'année 2018, la trésorerie se monte à 10,5 ME.

Le Groupe maintient un bon niveau de trésorerie malgré ses investissements soutenus en R&D qui représentent environ 30% du chiffre d'affaires. De plus, à fin janvier 2020, la trésorerie sera renforcée par le dernier paiement de la subvention GSK à hauteur de 7,92 ME.