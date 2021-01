Oncodesign : forte baisse

Oncodesign : forte baisse









(Boursier.com) — Le titre Oncodesign continue à faire le yo-yo en bourse. Après une baisse de 7,7% mercredi, un bond de 6,8% hier, l'action du groupe biopharmaceutique trébuche de 7,8% à 12,5 euros en cette fin de semaine. La firme a fait état d'un chiffre d'affaires 2020 de 25,5 ME, en repli de 5%, tandis que les autres revenus et produits d'exploitation ont atteint 12,8 ME, en hausse de 2%. Le carnet de commandes progresse de 36% pour atteindre 26 ME. La trésorerie atteignait 28,8 millions d'euros fin 2020. Ce montant intègre 15,9 millions d'euros de financement PGE accordé en septembre dernier.

Portzamparc parle d'une publication globalement en ligne avec ses attentes. Le recul du CA est maitrisé, notamment si l'on considère l'effet de base défavorable par rapport à l'année 2019 qui avait été très bonne... Bien que des points d'attention demeurent sur les relais de croissance des différentes BU, la publication montre des fondamentaux solides et suggère une bonne capacité de rebond dès 2021, ajoute la maison de bourse, à l''achat' sur la valeur avec une cible ajustée de 15,2 à 14,8 euros.