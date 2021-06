Oncodesign fait le point sur ses avancées sur RIPK2

Oncodesign fait le point sur ses avancées sur RIPK2









Oncodesign , groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce que compte tenu, d'une part, de la valorisation potentielle que le programme RIPK2 représente pour l'entreprise, des investissements financiers consentis sur l'ODS-101, et d'autre part, du grand intérêt des Big Pharmas et d'investisseurs importants sur cette approche First-in-Class, Oncodesign a fait le choix de renforcer son dossier préclinique avec de nouvelles études pour approfondir certaines données.

Ces nouvelles études porteront notamment sur l'appréciation précise de la marge thérapeutique et de la détermination de la dose initiale chez l'homme par des études de modélisation sophistiquées, et sur l'intégration d'un biomarqueur pour mesurer plus précisément l'efficacité du produit dès la phase 1. De fait, l'IND prévue initialement à mi-année 2021 est décalée de quelques mois.

La phase 1 sera organisée et financée par Oncodesign en 2022, c'est une étape incontournable à dépasser pour un First-in-Class. Cette approche représente la meilleure manière d'optimiser la valorisation du programme RIPK2 vis-à-vis des acquéreurs potentiels.

Dans le prolongement du succès du programme LRRK2 en partenariat avec Servier, dont la dynamique de progression avec des milestones significatifs associés est très positive (Phase 1 prévue en 2022), Oncodesign est plus que jamais attelé à la concrétisation d'un partenariat sur le programme RIPK2 optimalement, et au démarrage de nouveaux programmes associés à Nanocyclix.