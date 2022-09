Oncodesign : Euronext autorise l'admission d'OPM sur Euronext Access+

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d'Oncodesign, et Oncodesign annoncent qu'Euronext Paris S.A. a autorisé le 26 septembre 2022 l'admission à la cotation sur le marché Euronext Access+ à Paris des actions ordinaires de la société OPM, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de l'attribution d'actions OPM aux actionnaires d'Oncodesign.

Cette attribution reste soumise à approbation par l'assemblée générale d'Oncodesign qui se tiendra à Dijon, le 30 septembre 2022.

Les actionnaires d'Oncodesign recevront, à l'issue de l'assemblée générale et sous réserve de son accord, une action OPM pour une action Oncodesign détenue.

L'introduction sera réalisée au prix de 0,817 euro/action, soit une capitalisation boursière de 5,6 ME, correspondant à la valorisation de l'expert indépendant, le cabinet Arthaud & Associés, en date du 26 septembre 2022. Celle-ci a été actualisée suite aux dernières évolutions d'OPM, notamment la levée par Servier de l'option de licence exclusive mondiale sur le programme relatif au traitement de la maladie de Parkinson qui va déclencher un paiement d'étape de 7 ME ainsi que la signature d'une collaboration stratégique avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement du cancer du pancréas qui va également déclencher le versement d'un premier paiement d'étape de 0,5 ME

Augmentation de capital de 8 ME

Une augmentation de capital d'un montant d'environ 8 ME garantie par le management d'OPM à hauteur d'un minimum de 75% sera lancée avant la fin de l'année 2022.

Concomitamment à la réalisation de cette augmentation de capital, OPM demandera à Euronext Paris S.A. le transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris.

Le détachement des actions OPM et la cotation d'OPM sur Euronext Access+ devraient intervenir le 5 octobre.