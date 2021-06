Oncodesign : étape importante

(Boursier.com) — Oncodesign recule de 0,9% ce mercredi à 12,56 euros, alors que la société et le laboratoire Servier ont annoncé la sélection d'un candidat préclinique dans le cadre de leur collaboration pour le traitement de la maladie de Parkinson. Initiée en mars 2019, cette collaboration de Recherche et Développement porte sur la découverte d'inhibiteurs de la kinase LRRK2 issus de la plateforme Nanocyclix, propriété d'Oncodesign, et sur leur action comme agents thérapeutiques potentiels contre la maladie de Parkinson. Elle s'appuie sur l'expertise complémentaire de Servier et d'Oncodesign en matière de maladies neurodégénératives et d'inhibiteurs de kinases.

Avec la sélection du premier candidat préclinique, dans le délai initialement prévu pour ce programme, Oncodesign annonce au passage recevoir un paiement d'étape de 2 ME alors que la collaboration va entamer désormais les premières études de toxicologie réglementaires menées par Servier. Servier dispose d'une option exclusive de licence mondiale sur le programme, exerçable dès l'obtention du statut IND, prévue courant 2022. Depuis le début de la collaboration, Oncodesign a reçu plus de 13 ME en paiement initial, en paiements d'étapes ainsi qu'en financement des activités de recherche liées au projet. Au total, Servier pourrait verser à Oncodesign jusqu'à 320 ME en paiements d'étapes, auxquels s'ajouteront des redevances sur les ventes futures.

"Il s'agit d'une étape importante qui renforce un peu plus l'hypothèse de l'exercice d'une option de licence par Servier" commente Portzamparc qui souligne que les milestones à venir, dont le prochain pourrait intervenir 2022, devraient également être de plus en plus importants... "L'annonce étant en ligne avec nos estimations, nous maintenons notre objectif de cours à 16,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.