Oncodesign et HitGen annoncent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — ONCODESIGN et HITGEN (688222.SH), annoncent la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la "Drug Discovery" intégrée (IDDS) nommée DRIVE-for small molecules visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes.

DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.

Fabrice Viviani, Directeur Activité Expérimentation et Responsable de Oncodesign Services, déclare : "Nous sommes très heureux de nous associer à HitGen, leader mondial et largement reconnu des chimiothèques codées par ADN. Nous nous réjouissons de réunir nos forces et nos expertises complémentaires avec l'offre DRIVE-for small molecules afin d'accroitre la reconnaissance de notre capacité à identifier et à générer des nouveaux candidats précliniques prêts à entrer en développement clinique."