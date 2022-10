Oncodesign : Edmond de Rothschild Equity Strategies acquiert une participation majoritaire au capital d'Oncodesign Services

(Boursier.com) — Oncodesign Services et Elyan Partners annoncent la réalisation de l'acquisition par ERES IV d'une participation majoritaire d'Oncodesign Services, représentant 61,58% de son capital auprès de ses principaux actionnaires, dont M. Philippe Genne, Fondateur d'Oncodesign Services, ainsi que certains actionnaires de référence et plusieurs managers et actionnaires minoritaires, à la suite de l'entrée en négociations exclusives le 30 juin 2022. Le prix par action a été relevé à 14,42 euros par action (estimé initialement à 14,41 euros par action) à la suite de l'audit détaillé du bilan d'Oncodesign Services au 31 mai 2022. Ce prix par action, auquel il convient d'ajouter le prix de l'action OPM de 0,817 euros par action qui a été distribuée aux actionnaires d'Oncodesign Services le 5 octobre 2022, soit un total de 15,237 euros, représente une prime de 66,2% par rapport au cours d'Oncodesign le 29 juin 2022, la veille de l'annonce de l'acquisition du Bloc de Contrôle (cours de référence au 29 juin Oncodesign : 9,17 euros). Cette acquisition se fait en partenariat avec les dirigeants d'Oncodesign Services menés par Fabrice Viviani et avec M. Philippe Genne (via sa holding P.C.G.), ex-Président Directeur Général et Fondateur d'Oncodesign.

A la suite de l'acquisition du Bloc de Contrôle, la holding d'acquisition, contrôlée par ERES IV SLP conseillée par Elyan Partners, va déposer dans les prochains jours, à titre obligatoire, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (ou OPAS) soumise à la conformité de l'AMF et portant sur le solde des titres émis par Oncodesign Services au même prix que celui retenu dans le cadre de l'acquisition du Bloc de Contrôle. Le cabinet BM&A a été nommé en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.

Cette offre publique constitue "une opportunité très attractive pour les actionnaires qui apporteront leurs titres à l'OPAS". Si les conditions sont réunies à la clôture de l'OPAS, l'initiateur mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions Oncodesign Services non apportées à l'offre. L'acquisition du Bloc de Contrôle marque l'aboutissement de différentes étapes depuis le 30 juin, avec la séparation des activités Biotech (Oncodesign Precision Medicine - OPM) et Services (Oncodesign Services - ODS) du groupe Oncodesign le 31 août 2022, la distribution aux actionnaires d'Oncodesign Services d'une action OPM par action Oncodesign Services détenue, le 5 octobre 2022, et la cotation concomitante d'OPM sur Euronext Access+ le 5 octobre 2022, la société historique Oncodesign devenant Oncodesign Services (ODS). Hier, le Conseil d'administration a pris acte des démissions de Kamel Besseghir et Catherine Genne de leurs mandats d'administrateurs, et de la cooptation de Maxence de Vienne et de Laure Lamm-Coutard, ainsi que de la démission de Philippe Genne de son poste de Président Directeur Général et membre du Conseil et de la cooptation de Jean-François Felix. Jean-François Felix est nommé Président du Conseil d'administration et Fabrice Viviani est nommé Directeur Général. Par ailleurs, le Conseil d'administration prend acte des démissions de Jan Hoflack et Karine Lignel de leurs mandats de Directeurs Généraux Délégués.

"Constituant une nouvelle étape dans la vie d'Oncodesign Services", cette opération est réalisée avec une continuité de management : Fabrice Viviani, qui dirigeait la partie Services d'Oncodesign est désormais Directeur Général d'Oncodesign Services (ODS) et Philippe Genne, Fondateur et ex-Président Directeur Général d'Oncodesign, demeure un actionnaire significatif via sa holding patrimoniale P.C.G. et devient Président du Conseil de Surveillance de la holding d'acquisition d'ODS.