Oncodesign confirme un résultat d'exploitation positif en 2020

Oncodesign confirme un résultat d'exploitation positif en 2020









(Boursier.com) — Le groupe biopharmaceutique Oncodesign a annoncé le maintien de ses revenus d'exploitation 2020 à 38,3 millions d'euros et anticipe un résultat d'exploitation positif pour la deuxième année consécutive, malgré la crise sanitaire et économique mondiale.

Le chiffre d'affaires 2020 s'élève à 25,5 ME, en repli de 5% et les autres revenus et produits d'exploitation totalisent 12,8 millions d'euros, soit +2% par rapport à 2019.

Le carnet de commandes progresse très fortement de +36% pour atteindre 26 millions d'euros de commandes enregistrées en 2020, contre 19 millions en 2019.

La trésorerie d'Oncodesign représentait 28,8 millions d'euros fin 2020. Ce montant intègre 15,9 millions d'euros de financement PGE accordé en septembre 2020.