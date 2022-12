Oncodesign : collaboration avec Servier pour le lancement de 'FederAidd'

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine (OPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, et Servier, groupe pharmaceutique international, annoncent la création de 'FederAidd' (Federation for Artificial Intelligence in Drug Discovery), un campus virtuel international d'innovation ouverte dont l'objectif est de fiabiliser et d'accélérer le processus de découverte de médicaments (ou Drug Discovery "DD") grâce à l'Intelligence Artificielle (IA).

OPM et Servier sont les membres fondateurs de FederAidd et annoncent le lancement de ce nouvel espace collaboratif avec InterSystems France qui est le premier membre du campus. Éditeur de technologies innovantes, InterSystems est un acteur leader dans la gestion des données de santé dont la mission est d'accompagner les organisations dans leur transformation numérique.

Philippe Genne, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine, déclare : "L'arrivée de nouvelles technologies disruptives entre les mains des hommes de l'art donne toujours lieu à une phase d'observation et d'incompréhension réciproques avant que chacun trouve ses marques définitives. Le potentiel de l'IA dans le domaine de la Drug Discovery est immense, les programmes de recherche génèrent des flux de données souvent issues de compétences pluridisciplinaires, leur analyse globale est rendue complexe par la qualité et l'hétérogénéité des data. FederAidd a pour finalité de permettre la réalisation de projets de Drug Discovery, avec pour objectif de découvrir de nouveaux médicaments actifs dans des pathologies sans solution thérapeutique, au contact des meilleurs experts et des derniers développements en IA. L'IA est une technologie en constante évolution, la proximité et l'échange sont indispensables au sein d'un réseau privé et public collaborant sur des projets. Ce campus doit permettre de répondre à ces problématiques de savoirs et de découvertes."

Olivier Nosjean, Directeur de l'Open Innovation et des Affaires Scientifiques de Servier, commente : "Nous sommes très heureux de lancer FederAidd avec notre partenaire de longue date OPM. Ce campus virtuel d'innovation ouverte a vocation à rassembler différents acteurs de l'écosystème de santé du monde entier, tels que des groupes académiques, des biotechs, des start-up ou des groupes pharmaceutiques, afin de stimuler la découverte de nouveaux traitements, et d'accélérer l'innovation thérapeutique grâce à l'intelligence artificielle."