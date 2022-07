Oncodesign : bonne visibilité financière avec 23 ME de trésorerie au 30 juin

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Oncodesign s'élève à 16,5 millions d'euros, porté par la BU Service qui réalise un chiffre d'affaires externe en progression de +27% à 16 ME, après 9 ME au 1er semestre 2020 et 12,6 ME en 2021. Les programmes internes LRRK2 et RIPK2 sont maintenant à un stade proche de l'entrée en clinique, et ne sont plus, de ce fait, réalisés par la BU Service pour le compte de la BU Biotech, d'où l'impact négatif sur le chiffre d'affaires interne.

Avec 23 ME, Oncodesign bénéficie d'une solide position de trésorerie au 30 juin, lui assurant une excellente visibilité financière. La consommation de trésorerie reste d'ailleurs très mesurée pour le groupe au 1er semestre 2022. Le carnet de commandes du Service ainsi que l'encaissement des 4 ME du CIR 2021, ont permis de conserver ce bon niveau de trésorerie. La consommation de trésorerie est principalement liée au programme ODS 101 inhibiteur de RIPK2 dont l'entrée en clinique (phase I Volontaires Sains) est prévue en fin d'année 2022.

La scission d'Oncodesign Service se ferait sur un prix de 14,41 euros

Comme annoncé le 1er juillet dernier, le groupe Oncodesign est en négociations exclusives avec Elyan Partners, dans le cadre d'une opération structurée qui prévoit la séparation des deux branches d'activité Service et Biotech.

L'opération devrait se concrétiser par :

- Apport partiel d'actifs des activités Biotech et IA à la société nouvellement créée qui s'appelle Oncodesign Precision Medicine (OPM)

- Scission/cotation d'OPM avec distribution aux actionnaires d'Oncodesign de 1 action OPM pour 1 action Oncodesign détenue

- Cession de la majorité du capital d'Oncodesign devenu Oncodesign Service à Elyan Partners, suivie du lancement d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée et, le cas échéant, d'un retrait de la cote.

Le prix par action retenu par Elyan Partners pour les actions d'Oncodesign Service est de 14,41 euros.