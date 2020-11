Oncodesign : annonce saluée

(Boursier.com) — Oncodesign grimpe de plus de 3% ce mercredi à 9,60 euros, alors que la société a signé un nouveau contrat de services pluriannuel (DDSA) avec ViraTherapeutics, filiale de Boehringer Ingelheim basée à Innsbruck, en Autriche, et spécialisée dans les immunothérapies virales oncolytiques. Dans le cadre de cet accord, Oncodesign devient ainsi un partenaire privilégié de la société de biotechnologie autrichienne ViraTherapeutics pour la réalisation de l'évaluation préclinique de ses programmes d'immunothérapies, basés sur une nouvelle génération de virus modifiés de la stomatite vésiculaire (VSV-GP), en immuno-oncologie et pour le traitement de maladies infectieuses.

D'une durée de 2 ans, ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de développement d'Oncodesign, visant à accompagner des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies au cours des étapes de développement précoces de leurs innovations thérapeutiques, via la mise en place d'accords stratégiques globaux.

"Les contrats pluriannuels DDSA et IDDS sont des piliers de la stratégie de croissance d'Oncodesign et ce nouveau deal confirme une fois de plus l'attractivité de l'offre de la société" commente Portzamparc. "Par ailleurs, ce type de contrat apporte une meilleure visibilité sur la génération de revenus et une meilleure optimisation des ressources... Le potentiel de CA varie d'un contrat DDSA à l'autre, en fonction des prestations mais sur la base des contrats précédents, nous estimons qu'il pourrait générer entre un et quelques millions d'euros sur les deux années" explique l'analyste qui vise un cours de 15,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.