Oncodesign annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine, entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce le large succès de son augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires pour un montant d'environ 8 ME.

Philippe GENNE, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine, déclare : "OPM fête en fanfare son arrivée sur Euronext Growth, dans cette période délicate pour le financement des entreprises de biotechnologie sur les marchés. Je me réjouis du succès de cette augmentation de capital et de la marque de confiance renouvelée de nos actionnaires que je remercie vivement et je félicite nos équipes, encore une fois, mises à contribution. Une grande partie de nos actionnaires a choisi de renforcer leur investissement dans OPM, entité nouvellement cotée en Bourse, marquant ainsi leur soutien dans la durée, mais également leur confiance dans la pertinence de notre modèle innovant. À travers cette opération, Oncodesign Precision Medicine peut désormais déployer pleinement son potentiel de croissance en soutenant sa mission et son ambition de toujours : découvrir des molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés sans solution thérapeutique grâce à la médecine de précision."

Karine Lignel, Directrice Générale Déléguée et Chief Operating Officer d'Oncodesign Precision Medicine, ajoute : "Les souscriptions des actionnaires existants nous confortent dans la certitude que la mission d'OPM est bien comprise et soutenue par ceux qui nous font confiance depuis longtemps. Cette confiance nous honore et nous allons utiliser ces fonds pour faire avancer nos programmes prioritaires et continuer à remplir notre mission historique de lutte contre le cancer."