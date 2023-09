Oncodesign affiche une trésorerie de 9,5 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2023 et arrêtés par le Conseil d'administration du 19 septembre 2023.

Remarque liminaire : les comptes du 1ier semestre 2022 présentés ici sont des comptes proforma car OPM n'avait pas encore débuté son activité à cette période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires d'OPM s'établit à 0,7 million d'euros pour le 1er semestre 2023. Il est constitué des revenus issus de nos partenariats avec la société américaine S-Engine pour 0,6 million d'euros et de celui avec les laboratoires Servier pour 0,1 million d'euros. Ces deux partenariats portent respectivement sur la découverte d'un nouveau traitement personnalisé ciblant les tumeurs métastatiques et sans solution thérapeutique conformément à notre stratégie et sur une collaboration stratégique pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement du cancer du pancréas.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 ne comporte comme prévu aucun milestone ou up-front, qui sont, par définition, non récurrents. La Direction rappelle que les milestones et up-fronts constituent l'essentiel du chiffre d'affaires d'OPM, et que ces revenus sont très fluctuants d'une année sur l'autre. Ils ne constituent pas l'indicateur le plus pertinent pour juger de la performance de l'entreprise à ce stade.

Les ''autres revenus'' de 0,3 millions d'euros sont constitués des Transition Service Agreement (TSA) conclus avec Oncodesign Services dans le cadre de la scission, et de la sous-location pour les bureaux du siège social. Pour mémoire, les TSA ont été dénoncés au terme de la période de transition, conformément à nos accords, et ne devraient quasiment plus générer de revenus au 2nd semestre 2023.

Nos charges d'exploitation s'établissent à 4 millions d'euros dont +18% spécifiquement par nos dépenses de sous-traitance. Cette hausse est imputable à l'avancement de notre programme de 'R&D', et majoritairement aux dépenses associées à la phase 1 chez les volontaires sains d'OPM-101.

Concernant les charges de personnel, la différence entre 2022 et 2023 s'explique par la méthodologie utilisée lors des affectations de l'apport partiel d'actifs, le montant du 1er semestre 2022 ayant été de facto augmenté par des charges payées à ODS. Les effectifs ont diminué entre les 2 exercices : OPM comptait 21 salariés au 30 juin 2023 contre 22 salariés à la même date l'exercice précédent et un gel de la revalorisation salariale a été décidé début 2023 pour l'ensemble des salariés.

L'impôt sur les bénéfices est constitué pour OPM du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) qui augmente de +21% à 0,8 million d'euros au 1er semestre 2023 conformément à l'évolution des dépenses de R&D éligibles au CIR.

Après charges et produits financiers et exceptionnels qui ont un impact limité de 0,1 million d'euros, le résultat net s'établit à (3,9) millions d'euros.

Dépenses de 'R&D' du 1er semestre 2023

Au 1er semestre 2023, les dépenses de 'R&D' se sont élevées à 5 millions d'euros en lien avec les coûts du programme OPM-101, qui représente à lui seul près 36% du total de nos dépenses de R&D, actuellement en phase I Volontaires Sains. Pour mémoire, cette phase consiste dans l'évaluation de la tolérance de doses croissantes en administration unique puis en administrations répétées.

Dans le même temps, les dépenses de 'R&D' portent également sur le développement toujours en cours de la plateforme technologique d'IA et son programme collaboratif OncoSNIPE pour l'identification de cibles, programme au coeur du partenariat de Drug Discovery avec SERVIER (STarT Pancréas) pour la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques liées au cancer du pancréas.

Trésorerie de 9,5 millions d'euros au 30 juin 2023

Ce niveau de trésorerie permet le développement des programmes d'OPM avec un horizon de trésorerie amélioré de

4 mois par rapport à notre prévision de début d'année, grâce au pilotage fin de notre budget. Cette trésorerie inclut notamment le Crédit d'Impôt Recherche au titre de l'année 2022 perçu en juin 2023 pour 1,2 millions d'euros et n'inclut pas les revenus futurs potentiels, milestones et up-fronts. Par ailleurs, différentes demandes de financement, dont des programmes publics, sont en cours et pourraient rallonger significativement notre horizon de trésorerie.

Propriété intellectuelle

OPM se félicite d'avoir reçu la confirmation de l'élargissement de son brevet sur la structure générale de OPM-101 et de ses analogues, issues de sa technologie NCX à l'Europe, aux Etats-Unis, à la Chine et au Japon.

Malgré un contexte économique et boursier morose, l'action OPM a progressé de +46% passant de 1,37 euro le 21 juin 2023 à 1,99 euro à l'ouverture le 18 septembre avec une moyenne de 12.000 titres échangés par jours, traduisant la confiance des investisseurs dans notre modèle et notre pipeline de molécules atteignant aujourd'hui sa maturité avec 2 molécules issues de NCX(R) en Phase 1.

Responsabilité Sociétale de Entreprises

OPM a mis en place un programme RSE important porté par la Direction Générale pour organiser les forces vives et faire émerger l'innovation, engager des collaborations de recherche, mutualiser les ressources et codévelopper des outils et technologies. Une collaboration est notamment en discussion avec un établissement de santé dijonnais.

OPM a participé, et remporté la course Odyssea qui est un défi sportif solidaire contre le cancer du sein qui s'est courue à Dijon le 6 juin 2023.

Philippe GENNE, Président-Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine (OPM), a déclaré : "OPM poursuit à marche forcée sa construction en s'appuyant sur l'intégration de compétences nouvelles, sur ses deux molécules actuellement en clinique et en se dotant des moyens de réussir son avenir. Le 1er semestre 2023 a été marqué par l'avancée rapide de nos 3 programmes majeurs : l'entrée en phase clinique d'OPM 101 chez le volontaire sain en février de cette année de notre candidat médicament dirigé contre la kinase RIPK2, son déroulement nous a permis de clore avec succès la 1ere partie de cette étude et d'engager la seconde partie sans perdre de temps. Il en va de même en ce qui concerne nos collaborations avec les laboratoires Servier au 1ier rang desquelles l'essai clinique de notre candidat médicament contre la kinase LRRK2 débuté fin 2022 ainsi que le partenariat de recherche "Start Pancreas" qui a pour objectif de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour traiter le cancer du pancréas. OPM 101 est notre priorité numéro 1, elle porte de gros espoirs pour le traitement de la recto-colite hémorragique, RIPK2 est une cible nouvelle qui en ferait le premier immunomodulateur du domaine. Cette cible est aussi impliquée en oncologie, le développement des followers et autres back-ups d'OPM 101 offre un champ important de nouvelles opportunités. Nous sommes très optimistes sur le potentiel de nos molécules à poursuivre avec succès leur développement dans leurs indications respectives et sur la pertinence et la productivité de nos technologies."