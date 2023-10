Oncodesign : accord de financement bancaire de 6 ME

(Boursier.com) — Oncodesign a annoncé la conclusion d'un accord de financement d'un montant de 6 ME accordé par trois banques régionales : Caisse d'Épargne Bourgogne Franche Comté, Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Société Générale.

Ce financement porte la trésorerie de la société à 13,35 millions d'euros au 3 octobre 2023 et permet à Oncodesign d'avancer, tel que prévu, dans le développement clinique d'OPM-101 notamment en poursuivant la phase I volontaires sains, et de préparer la phase IIa, tout en continuant à développer ses technologies et son portefeuille de produits.