Oncodesign a dégagé un bénéfice de 2,1 ME en 2020

Oncodesign a dégagé un bénéfice de 2,1 ME en 2020









(Boursier.com) — Oncodesign a dévoilé hier un résultat d'exploitation de 1,5 ME, doublé par rapport à celui de 2019 et un résultat net de 2,1 ME (+30%).

Oncodesigne se félicite du maintien du CA Service avec une progression significative de l'EBITDA de la BU Service à 11,4%.

Les revenus d'exploitation à hauteur de 38,5 ME (-3%) ont été soutenus par le CA 2020 du Groupe à 25,5 ME (-5%), après une année 2019 de croissance exceptionnelle à hauteur de +34%.

Oncodesigne dispose d'une Trésorerie de 28,8 ME intégrant 15,9 ME de financement PGE et compte maintienir ses efforts de R&D à 40% du CA sur l'année.