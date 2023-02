ON Semiconductor : prévisions trop courtes

(Boursier.com) — ON Semiconductor, concepteur américain de semi-conducteurs, a dépassé les attentes de marché au quatrième trimestre fiscal et fait état d'un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Pour le quatrième trimestre, le groupe a réalisé des revenus de 2,1 milliards de dollars en augmentation de 14% en glissement annuel, pour une marge brute ajustée de 48,4% en hausse de 321 points de base. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,32$. Le consensus était de 1,27$ de bpa ajusté pour 2,08 milliards de revenus. Les revenus annuels atteignent ainsi 8,3 milliards de dollars, en croissance de 24%, pour une marge brute ajustée de 49,2% et un free cash flow en hausse de 22%. Le titre corrige néanmoins de 5% avant bourse à Wall Street, ON Semi tablant, pour le premier trimestre fiscal juste entamé, sur des revenus ajustés allant de 1,87 à 1,97 milliard et un bpa ajusté de 1,02 à 1,14$. Sur cette période, le consensus était de 1,99 milliard de recettes et 1,14$ de bpa ajusté.