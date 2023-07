ON Semiconductor bat facilement le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — ON Semiconductor a dépassé assez nettement les attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,33$, contre 1,21$ de consensus de place. Les revenus ont été de 2,09 milliards de dollars sur la période, contre 2,02 milliards de consensus. Ainsi, l'activité progresse très légèrement de 0,5% en glissement annuel, tandis que le bpa ajusté se compare à un niveau de 1,34$ un an plus tôt. Le bpa ajusté est donc assez stable, tandis que le bénéfice net consolidé par action grimpe à 1,29$, contre 1,02$ un an plus tôt. La marge brute ajustée a été de 47,4%, contre 49,7% un an avant et 46,4% de consensus. Pour son troisième trimestre, le groupe anticipe en données ajustées des revenus allant de 2,095 à 2,195 milliards de dollars. La marge brute ajustée est attendue entre 46 et 48%. Le bénéfice ajusté dilué par action est anticipé entre 1,27 et 1,41$. Le consensus était de 1,21$ de bpa ajusté et 2,07 milliards de dollars de revenus sur la période.