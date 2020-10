Omnicom souffre, mais dépasse les attentes

(Boursier.com) — Omnicom , le géant publicitaire américain, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice net part du groupe de 313 millions de dollars, contre 290 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action a été de 1,45$, contre 1,32$ sur le T3 2019. Les revenus mondiaux ont reculé de 11% à 3,21 milliards de dollars, contre 3,62 milliards un an auparavant. Le consensus était de 1,06$ de bpa pour 3,03 milliards de dollars de recettes. Le groupe a donc dépassé les attentes, malgré un impact fort de la pandémie.