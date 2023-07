Omnicom retombe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Omnicom , le géant publicitaire américain, décrochait hier soir de 7% à Wall Street après bourse, suite à la publication de ses résultats trimestriels. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,81$, dépassant d'un cent le consensus, à comparer à un niveau de 1,68$ un an avant. Les revenus se sont établis à 3,61 milliards de dollars sur la période, contre 3,57 milliards de dollars un an plus tôt. Ce niveau d'activité est jugé décevant, alors que le consensus était plus proche des 3,7 milliards de dollars.