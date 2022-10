Omnicom : le géant publicitaire américain dope ses prévisions !

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour le secteur publicitaire ! Omnicom, le géant américain de la spécialité, a relevé encore ses prévisions 2022 de croissance organique, le management estimant la firme "bien équipée" pour faire face au ralentissement économique. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,77$, contre 1,64$ de consensus et 1,65$ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,44 milliards de dollars, dépassant de 3% le consensus, à comparer à une performance de 3,44 milliards également un an plus tôt. La croissance organique sur le trimestre clos atteint 7,5%. Le profit opérationnel se monte à 546 millions de dollars, soit une marge de 15,9%. La firme new-yorkaise aux agences BBDO, DDB et TBWA, table désormais sur une croissance organique des revenus allant de 8% à 8,5% pour 2022, contre une guidance antérieure allant de 6,5% à 7%.