Omnicom, en tête d'affiche ?

(Boursier.com) — Omnicom , le géant publicitaire américain, a dépassé hier soir le consensus de Wall Street en matière de résultats pour le troisième trimestre, avec la demande en services marketing avant la saison des fêtes. Les revenus trimestriels ont progressé de près de 4% pour atteindre 3,58 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin septembre, battant ainsi le consensus. Le bénéfice net a augmenté de 2% à 372 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,86$, 2 cents de mieux que le consensus. La croissance organique sur le trimestre clos a été de 3,3%. Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 561 millions de dollars, soit une marge de 15,7% sur la période close. "Nous sommes satisfaits de la forte croissance organique de nos revenus de 3,3%, avec des performances notables dans nos disciplines Publicité & Médias, Marketing de précision et Santé. Notre croissance organique de 4% depuis le début de l'année reste conforme à nos attentes pour l'ensemble de l'année, ce qui reflète la résilience de notre activité même en période d'incertitude économique", a déclaré John Wren, président-directeur général d'Omnicom. "Omnicom a continué d'afficher une forte croissance de sa rentabilité et de ses bénéfices au cours du trimestre, et nos récents gains commerciaux valident les avantages de notre stratégie client sur ce marché en évolution rapide", ajoute le dirigeant.